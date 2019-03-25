Erzurum'da Ele Geçirildi: Venedik Dönemine Ait
1 saat önce
Erzurum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikke ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.
Erzurum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikke ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı. Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken ilçesindeki bazı kişilerin Kültür ve Tabiat Varlığı niteliğinde olduğu değerlendirilen tarihi eser bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyonda, altın rengi görünümünde, üzerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan ve Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikkeyi ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılarak serbest bırakıldı.
(Ahmet Akbuğa/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:56 Kaynak: İHA
Erzincan'da Trafik Kazası: 11 Kişi Yaralandı
Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı
İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon
Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı