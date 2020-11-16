Erzurum'da elektrikli otomobillerin portatif şarj üniteleri üretilmeye başlandı - Son Dakika

Erzurum'da elektrikli otomobillerin portatif şarj üniteleri üretilmeye başlandı

16.11.2020 15:49
Erzurum'da elektrikli otomobillerin portatif şarj üniteleri üretilmeye başlandı, System.String[]

Gersan Elektrik A.Ş (GERSAN) ve BEB3D firmalarının Erzurum-Pasinler kara yolu üzerinde kurduğu fabrikada, elektrikli araçların şarj ünitelerinin portatifleri üretilmeye başlandı.

Gersan Elektrik A.Ş (GERSAN) ve BEB3D firmalarının Erzurum- Pasinler kara yolu üzerinde kurduğu fabrikada, elektrikli araçların şarj ünitelerinin portatifleri üretilmeye başlandı.

BEB3D Tasarım yetkilisi ve GERSAN ortak proje yürütücüsü Hakan Şahin, fabrikada gazetecilere yaptığı açıklamada, üretilen şarj ünitelerinin dünyanın dört bir yanına ihraç edileceğini söyledi.

Tesislerde portatif üretim yapılmaya başlanmasının, proje ortaklığında atılan önemli bir adım olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Erzurum'da 10 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada elektrikli araçların şarjlarını portatif noktasında üretmeye başladık. Yaklaşık burada ayda 2 bin ile 2 bin 500 arasında imalat yapacağız. Tabii siparişlerin artmasıyla bu üretim daha fazla olacak. Elektrikli araçlar derken, sadece bir firmanın akıllara gelmesini istemiyoruz. Dünyadaki bütün araçların şarj kısmını yapmayı düşünüyoruz. Devletimizin pek yakında çıkaracağı yasalarla bütün benzin istasyonlarında elektrikli araçların şarj makinelerini göreceksiniz."

GERSAN Yatırım Koordinatörü ve BEB3D Yatırım Danışmanı Mühendis Ensar Temur da fabrikanın resmi açılışını önümüzdeki günlerde yapacaklarını bildirdi.

Bazı ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini ve siparişlerin alınmaya başlandığını dile getiren Temur, şunları kaydetti:

"Bu hafta içerisinde ilk seri üretimi yapacağız. Ham maddeleri hazırladık, üretim yapılacak makineleri bu hafta hazırlamayı planlıyoruz. Bazı siparişler var. Şu ana kadar 2 bin 500 veya 3 bin cihazımız piyasada kullanılıyor. Bunların seri üretimini Erzurum'da yapıp maliyeti düşürmek istiyoruz. Talebe göre üretim yapılacak. İngiltere'de şu an makinelerimiz var. İngiltere'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de talep var. Hollanda ve Bulgaristan'dan firmalarla görüşmeler devam ediyor. Pandemi olmasaydı süreç daha hızlı ilerleyebilirdi."

Hakan Şahin, İngiltere, Pasinler, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da elektrikli otomobillerin portatif şarj üniteleri üretilmeye başlandı - Son Dakika Ekonomi


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