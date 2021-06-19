Üye Girişi
Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak - Son Dakika

Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

19.06.2021 15:14
Erzurum'da

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi" ile büyükbaş hayvan sayısı ve kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, " Doğu Anadolu Bölgesi'nde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi" ile büyükbaş hayvan sayısı ve kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesinin ortak yürüttüğü, geçen yıl üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen arasında protokolü imzalanan proje kapsamında, bölgenin hayvancılığına önemli katkı sağlanıyor.

Bu proje ile sağlıklı ve üstün genetik özelliklere sahip ineklerden elde edilen embriyolar, genetik kapasitesi sınırlı ancak bölgeye adapte olmuş taşıyıcı ineklere naklediliyor.

Embriyolar, uygun taşıyıcı inek olması durumunda taze olarak bu hayvanlara aktarılıyor. Embriyolar, taşıyıcı inek olmaması ve daha sonra başka ineklere nakledilmesi için saklanması gerekirse sıfırın altında 196 derecede sıvı azot içeren tanklarda donduruluyor.

Embriyo nakliyle ilk buzağı dünyaya geldi

Embriyo nakliyle ilk buzağının elde edildiği kentte, bu yöntemle genetik kapasitesi yüksek buzağılar üretilecek.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un hayvan sayısı açısından Türkiye'de ikinci sırada olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Son yıllarda ciddi bir genetik ilerleme kat etsek de henüz birim hayvandan istediğimiz verim gücünü alamamaktayız. Bu nedenle ıslah çalışmalarına hız vermek adına Atatürk Üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyemiz arasında imzalanan protokol sonrası embriyo transfer çalışmalarına hız verdik. Donmuş embriyodan ilk yavrumuzu elde ettik."

Kaliteli inekten çok sayıda buzağı elde ediliyor

Çalışmalar kapsamında hayvan sayısını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Polat, "Normal şartlarda bir inekten yılda bir yavru alabiliyoruz ancak uyguladığımız yöntemle inekten alınan embriyolar taşıyıcı hayvanlara nakledilerek 15-25 arası üstün genetik kapasiteye sahip buzağı elde edebiliyoruz. Bu bizim için mükemmel bir gelişme. Şu anda projede 114 tane donmuş embriyomuz var. Alıcılara bu süreçte nakil işlemini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın kabul ettiği bir yöntem

Polat, genetik ıslah açısından dünyanın kabul ettiği bir yöntemi uyguladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu embriyoyu naklettiğimiz durumda alıcıdan hiçbir genetik etkilenme olmuyor, sadece orada taşıyıcı anne görevi üstleniyor. Bu sayede embriyosunu topladığımız ineğin birebir kendi yavruları olarak dünyaya geliyor. Bu da önemli bir özellik. Bir inekten 5 tane A kalite dediğimiz üstün kaliteli embriyo elde ediyoruz. Bunları genetik kapasitesi düşük 5 ineğe naklettiğimizde doğal olarak bu onların yavrusu oluyor. Bunlar mikro çalışmalar ve ülkenin hayvancılığını bir anda değiştirebilecek çalışmalar değil ama genetik ıslah açısından dünyanın kabul ettiği en hızlı ve kesin tek yöntem. Bir nebzede olsa damızlık niteliği taşıyan hayvanları yaygınlaştırabilirsek süreçten çok daha faydalı sonuçlar alacağımıza inanıyorum."

Çalışmayla bölgeye has yeni ırklar oluşturuluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de hayvancılıkta bölgesel kalkınmayı artırmak için üniversite ile çalışma yaptıklarını aktardı.

Hayvan sayısının artmasını amaçladıklarını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Bölgemize has ırklar var fakat bu ırklarda vatandaşlarımız hem etçil hem de sütçül bakımından bazı zaman arzu ettiği neticeyi alamıyor. İstiyoruz ki vatandaşlarımız madem hayvancılıkla uğraşıyor ve büyük etçil hayvan yetiştiriyor, daha fazla et verebilecek hayvan ırklarını yetiştirsin ve daha fazla süt alabileceği çalışmalar yapsın."

Sekmen, embriyo çalışmasıyla et ve süt verimi için dana üretimi gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Yetiştireceğimiz bu danaları da vatandaşımıza dağıtarak daha fazla imkana sahip olmalarını sağlamak istiyoruz. Üniversitemizle çalışma yürüterek 15 simental hayvanla bu işe başladık. Bunları yerli ırkla karma yaparak bölgeye has yeni ırklar oluşturuyoruz. Ben bunun ileride daha büyük faydalar getireceği kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

Erzurum'da embriyo transferi hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak
Erzurum'da embriyo transferi hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak
Erzurum'da embriyo transferi hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak
Erzurum'da embriyo transferi hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak
Erzurum'da embriyo transferi hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak

Damızlık, Türkiye, Genetik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'embriyo transferi' hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı 15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler 15:46 Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı 15:27 Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı
Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal 15:11 Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim 15:00 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı 14:37 Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı
İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok 14:04 İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı 14:00 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı
15:45 Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı
15:27 Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı
15:11 Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal
15:03 MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok
14:59 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim
14:45 Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu
14:28 Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
14:20 Seçim heyecanı başladı! Galatasaray'da başkan adayları da oylarını verdi
14:05 Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi
G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz G.Saray'ın başkanı belli oluyor! Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz         
16:03
Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı         
15:46
A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı         
15:29
İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı         
15:22
MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok         
15:04
Karayılan'ın etrafındakilere Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu         
14:45
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler         
14:28
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı         
12:30
12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı         
12:29
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı         
10:53
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 16:10:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da "embriyo transferi" hem hayvan sayısını hem de kalitesini artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement