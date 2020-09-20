Emekli polisin aracında 61 kilo 750 gram eroin bulundu - Son Dakika

Emekli polisin aracında 61 kilo 750 gram eroin bulundu

Erzurum'da emekli polisin kullandığı otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum'da emekli polisin kullandığı otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, fiziki takip sonucu Erzurum- Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında emekli polis S.N.A idaresindeki 34 HR 3384 otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Dük"ün desteğiyle yapılan aramada, aracın çamurluğunda yapılmış özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin bulundu.

Şüpheli S.N.A gözaltına alındı.

Emekli polisin aracında 61 kilo 750 gram eroin bulundu

Cumhuriyet, Narkotik, Erzurum, Eroin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli polisin aracında 61 kilo 750 gram eroin bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

"Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüs tespit edildi Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek
Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü         
22:47
Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
22:15
Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak         
21:33
Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı         
20:54
MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım         
20:18
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı         
18:25
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 23:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli polisin aracında 61 kilo 750 gram eroin bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei