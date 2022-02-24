Erzurum'da enerji ve haberleşme kablolarını çaldığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da enerji ve haberleşme kablolarını çaldığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

24.02.2022 15:46
Erzurum'da enerji ve haberleşme kablolarını çaldığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Erzurum'da jandarma ekipleri, enerji nakil ve haberleşme hatlarındaki kabloları çaldığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Erzurum'da jandarma ekipleri, enerji nakil ve haberleşme hatlarındaki kabloları çaldığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Horasan, Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde enerji nakil ve haberleşme hatlarındaki kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen aracın plakasından yola çıkarak şüpheliler belirlendi.

Operasyonla gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Erzurum, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da enerji ve haberleşme kablolarını çaldığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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