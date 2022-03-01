Engelli milli curling sporcuları ile vatandaşlara akülü sandalye dağıtıldı - Son Dakika

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı tarafından Erzurum'a gönderilen 21 akülü sandalye, bedensel engelli milli curling sporcuları ile vatandaşlara verildi.

Vali Okay Memiş, Olimpiyat Parkı Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen akülü sandalyelerin dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Erzurum'un Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı çok kadim bir şehir olduğunu ve kentin insanına hizmet etmekten mutlu olduğunu söyledi.

Devletin Erzurum'a her yıl yaklaşık 500 milyon lira sosyal yardım yaptığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Bu destekler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan önlemlerle anayasadaki sosyal devlet ilkesinin tezahürüdür. Çalışamayan, iş gücüne katılamayan insanlarımıza yönelik evde bakım hizmetleri gibi birçok hizmet var. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yaptığımız yardımlar var. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bütün öğrencilere olduğu gibi engelli çocuklarımıza da her türlü imkanları seferber ediyoruz."

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çok farklı projelerin hayata geçirildiğini aktaran Memiş, Türkiye'de sayıları çok az olan ve özel çocukların işlettiği çok güzel bir Down Kafe'nin de Erzurum'a kazandırıldığını dile getirdi.

"Alman'ın yaptığı Mercedes'e binip hava atmıyoruz"

Yatırımlarla engellilere iş imkanı sağlamak için de gayret gösterdiklerini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Kamu kaynaklarını çarçur etmeden fabrikalar yapıyoruz. Böyle Alman'ın yaptığı Mercedes'e binip hava atmıyoruz. Bu iş böyle bir iş değil, sizlerin emrinizdeyiz. Sizlere ne şekilde değer katabiliriz, sizlere ne şekilde iş imkanları sağlayabiliriz, bunun derdindeyiz. Bu yönde de tohumlar ektik, onlar yeşeriyor. 1200 kardeşimize Tekstilkentte iş imkanı sağladık. Burada da çalışabilecek engelli kardeşlerimizi istihdam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'da engelliler için Olimpiyat Parkı'nda iş merkez atölyeleri yapacaklarının müjdesini verdi.

Engelli ailelerin çocukları da keyifli zaman geçirecek

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerine değinen Sekmen, "Şimdi yeni bir çalışma başlatıyoruz. Anneler çocuklarını getirecek ya da biz servisimizle toplayacağız. Çocuklar burada akşama kadar eğlenecekler, iş yapabilecekler. Üretime de katkı sunacaklar. Yemeklerini de burada vereceğiz. Sonra da akşam evlerine bırakacağız. Kardeşlerimizin ileriye doğru bir yatakhaneleri de olacak. Anne baba bir düğüne gidecek, 'çocuğumu nereye bırakırım' diye düşünmeyecek. Teslim alacağız, bir hafta bakacağız. Anne baba tatilini ya da gezisini yapacak. O hale getireceğiz." diye konuştu.

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü Berrin Altınöz de farklı projelerin hayata geçirilmesi için birçok ili gezdiklerini ancak Erzurum'da insana verilen değeri görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün de katıldığı törenle akülü sandalyeler dağıtıldı.