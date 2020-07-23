Erzurum'da engelli ve kimsesizlere ücretsiz özel kuaförlük hizmeti - Son Dakika

Erzurum'da engelli ve kimsesizlere ücretsiz özel kuaförlük hizmeti

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel kuaförlük hizmeti sunuyor.

Erzurum'da engelli ve kimsesizlere ücretsiz özel kuaförlük hizmeti, System.String[]

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel kuaförlük hizmeti sunuyor.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye binası içerisinde oluşturulan kuaför salonunun, ilçede ikamet eden engelli ve kimsesiz vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Engellilik durumuna göre evlerde de bizzat hizmet vereceklerini ve tüm bunları ücretsiz yapacaklarını ifade eden Orhan, "Aziziye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kuaförlük birimi, her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlandı. Saç ve sakal tıraşı hizmetlerinin verildiği kuaförlük biriminin engelli vatandaşlarca memnuniyetle karşılandığını söylemek istiyorum." dedi.

Orhan, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından daha önce tespit edilen yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar, tek tek evlerinde ziyaret edilerek saç ve sakalları tıraş ediyor. Bunların yanı sıra evinden çıkabilecek durumda olan vatandaşlarımız için de kuaför salonumuzu hizmete açtık." diye konuştu.

Orhan, salonun sağlık ve hijyen açısından sürekli temizliğinin de yapıldığını sözlerine ekledi.

Aziziye, Erzurum, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 04:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da engelli ve kimsesizlere ücretsiz özel kuaförlük hizmeti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Diş eti hastalıkları erkeklerde sertleşme problemine neden olabiliyor Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi Ayasofya Camii için özel paralar basıldı Kiralık sözleşmesi sona eren Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena, konkordato başvurusu yaptı Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı         
18:02
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor         
17:54
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur         
17:52
Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu         
17:43
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı         
17:03
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor         
16:50
Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın         
16:43
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık         
16:37
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi         
16:30
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi         
15:37
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi         
15:32
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti         
13:15
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri         
11:35
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı         
10:04
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı         
09:01
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 22:34:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da engelli ve kimsesizlere ücretsiz özel kuaförlük hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei