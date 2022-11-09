Erzurum'da eşini 12 el ateş ederek öldürdü - Son Dakika
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Erzurum'da eşini 12 el ateş ederek öldürdü

09.11.2022 09:59
Erzurum'da eşini 12 el ateş ederek öldürdü

ERZURUM'da Yasemin Sarıyıldız (38) tartışma yaşadığı eşi Ezalettin Sarıyıldız tarafından 12 el ateş edilerek öldürüldü.

ERZURUM'da Yasemin Sarıyıldız (38) tartışma yaşadığı eşi Ezalettin Sarıyıldız tarafından 12 el ateş edilerek öldürüldü. Yasemin Sarıyıldız'ın babası Hanifi Kurt, "12 tane kurşun çocuğumu biçmiş atmış. Yürekler yanmasın. Analar ağlamasın. Ben bir babayım. Siz o acıyı bana sorun. Bu iş böyle kalmasın. Bugün benim çocuğum, yarın başkasının çocuğu niye ölsün" dedi.

Olay, 24 Ekim tarihinde Horasan Alagöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Sarılyıldız ve Ezalettin Sarıyıldız arasında tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Ezalettin Sarıyıldız, korkutmak için önce duvara 4 el ateş etti. Daha sonra silahını eşine doğrultan Ezalettin Sarıyıldız, 12 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve acil servis ekibi sevk edildi. Ekipler, 6 çocuk annesi Yasemin Sarıyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirdi. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Yasemin Sarıyıldız, Alagöz Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Olay sonrasında yakalanan Ezalettin Sarıyıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ezalettin Sarıyıldız ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söyledi. Yapılan incelemenin ardından ise eşini öldürdüğünü itiraf etti.

"6 TANE ÇOCUĞU YETİN KALDI" Olay günü İstanbul'da olduğunu belirten Yasemin Sarıyıldız'ın babası Hanifi Kurt, "Ben 24 Ekim'de İstanbul'da çalışıyordum. Köyden aradılar 'gel kızın intihar etti' dediler. Ben intihar ettiğine inanmadım. Gece yola çıkıp köye gittim. Çocuğumu morgdan aldım. Savcı bey dedi ki, 'Kızın kurşunla vurulmuş'. Yetkililer eve gittiğinde kimin vurduğunu sormuşlar. Eşi intihar etti diyor. İntihar eden bir kişi 12 kurşun kendine ateş edemez deyince vurduğunu itiraf etmiş. Niye vurduklarını sorduklarında ise korkutmak için duvara 4 kez sıktım. Seni vururum deyince kızım vuramazsın demiş. Daha sonra zaten ateş etmiş. Böyle bir zulüm olur mu? Bir kadına bu kadar kurşun sıkılır mı? Burada erkeklik yok. Erkek olsa kadına vurmaz. Benim kızım savunmasız köy kadını. Köşeye sinmiş kocam beni niye vursun demiş. Nereden bilsin cani olduğunu. Yüreği yanmayan yok. 12 tane kurşun çocuğumu biçmiş atmış. Yürekler yanmasın. Analar ağlamasın. Ben bir babayım. Siz o acıyı bana sorun. Bu iş böyle kalmasın. Bugün benim çocuğum, yarın başkasının çocuğu niye ölsün. 6 tane çocuğu yetim kaldı. Bunu vuran erkek midir? Bunu vuran insan mıdır? Hayvan bunu yapmaz. Benim çocuğumu yok yere öldürdü" dedi.


Kaynak: DHA
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