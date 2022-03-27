Erzurum'da eski eşini ve kızını öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da eski eşini ve kızını öldüren kişi tutuklandı

27.03.2022 20:48
Erzurum'da eski eşini ve kızını öldüren kişi tutuklandı

Erzurum'da, boşandığı eşini ve kızını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

Erzurum'da, boşandığı eşini ve kızını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

Boşandığı eşi Ayşe İ. ile kızı Tuğba K'yi öldürdüğünü itiraf ederek teslim olan Erdal K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayına getirilen Erdal K, savcılıkça tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Erdal K'nın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Erdal K'nin emniyetteki ifadesinde, cinayetleri salı günü işlediğini ve cesetlerin kokmaması için her gün giderek evi havalandırdığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca her iki ceset üzerinde yapılan incelemede çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

Erdal K'nin öldürdüğü eski eşi Ayşe İ'den boşandıktan sonra başka bir kadınla evlendiği ve onunla da geçinemediği için boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Cenazeler, Yıldız Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Erdal K, dün İl Emniyet Müdürlüğüne giderek Ayşe İ. ile Tuğba K'yi öldürdüğünü itiraf etmişti.

İfade doğrultusunda Palandöken ilçesindeki eve giden ekipler, anne ile kızının cansız bedenlerini bulmuştu.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cesetler, Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Erzurum'da eski eşini ve kızını öldüren kişi tutuklandı
Erzurum'da eski eşini ve kızını öldüren kişi tutuklandı
Erzurum'da eski eşini ve kızını öldüren kişi tutuklandı
Erzurum'da eski eşini ve kızını öldüren kişi tutuklandı

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Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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