Eski hükümlü kadının hayatı devlet desteğiyle değişti - Son Dakika

Eski hükümlü kadının hayatı devlet desteğiyle değişti

07.03.2021 12:23

Erzurum'da "basit yaralama" suçundan 2,5 yıl cezaevinde yatan 36 yaşındaki Nurgül Ağkurt, devletin sağladığı hibe desteğinden yararlanarak besicilik yapmaya başladı.

Erzurum'da "basit yaralama" suçundan 2,5 yıl cezaevinde yatan 36 yaşındaki Nurgül Ağkurt, devletin sağladığı hibe desteğinden yararlanarak besicilik yapmaya başladı.

Köprüköy ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde 2016'da çıkan kavgada bir kişiyi yaralayan Ağkurt, cezevinden çıktıktan sonra devletin eski hükümlülere sağladığı hibe desteğinden yararlanmak için başvuruda bulundu.

Projesi kabul edilerek 30 bin 400 lira hibe desteği almaya hak kazanan Ağkurt, 5 inek satın aldı.

Aldığı destek sayesinde hayatı değişen Ağkurt, gazetecilere, devlet desteğiyle sadece besiciliğe başlamadığını, aynı zamanda psikolojik destek alarak zor günleri geride bıraktığını söyledi.

Ağkurt, 2 yıl önce Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu bildirerek, "Hibe destekle 5 büyükbaş hayvan satın aldım. Onlardan doğan buzağıları satarak ailemin geçimi için kullandım. Eşimin destekleriyle 5 olan hayvan sayısını 8'e yükselttim. Hayvanların sütünden, yağından faydalandım. Her geçen gün durumumuz iyiye gidiyor." dedi.

Daha önce eşinin ayçiçeği tarlalarında çalıştığını anlatan Ağkurt, şöyle konuştu:

"Aldığım destekle hayvancılığa başladım. Psikolojik olarak da iyi değildi ve hayvancılığa başladıktan sonra rahatsızlığım da iyiye gidiyor. Hayvanlarla uğraşmak bana iyi geldi. 2 yıllık bir tedavi sürecim daha var ama şimdi kendimi iyi hissediyorum. Hayvanların doğumlarına yardım ediyorum, besliyorum. Devletimizden Allah razı olsun."

"84 hükümlü kendi işini kurdu"

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu ise kurum personelleriyle ziyaret ettiği Ağkurt çiftinin yaptığı çalışmaları inceledi.

Ağkurt'un eşiyle attığı adımların güzel çalışmalara vesile olacağına inandığını vurgulayan Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Kişileri suçlu davranışa iten faktörler arasında yer alan ekonomik nedenler, kişilerin benlik algısını, sosyal ilişkilerini, toplumsal düzeni olumsuz etkileyebilmektedir. Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İş-Kur Müdürlüğünce ortak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2017'den itibaren 84 hükümlümüzün, kendi işlerini kurmalarına dönük projelerine yardımcı olduk. Proje sayesinde 84 eski hükümlü aldıkları hibe destekle kendi işini

Eski hükümlü kadının hayatı devlet desteğiyle değişti
Eski hükümlü kadının hayatı devlet desteğiyle değişti
Eski hükümlü kadının hayatı devlet desteğiyle değişti
Eski hükümlü kadının hayatı devlet desteğiyle değişti

Denetimli Serbestlik, Köprüköy, Erzurum, İnek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Eski hükümlü kadının hayatı devlet desteğiyle değişti - Son Dakika


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