Erzurum'da ESMEK'in yıl sonu sergisi yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da ESMEK'in yıl sonu sergisi yapıldı

24.06.2022 17:10
Erzurum'da ESMEK'in yıl sonu sergisi yapıldı

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları'nın (ESMEK), yıl sonu sergisi düzenlendi.

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları'nın (ESMEK), yıl sonu sergisi düzenlendi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen sergi belediyenin halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak sadece altyapı işlerine değil sosyal ve kültürel alandaki hizmetlere de önem verdiklerini söyledi.

Her yaştan insana hizmet götürmeyi amaçladıklarını belirten Sekmen, "O yüzden bu kurslar tertip ediliyor. Kültürel, sanatsal ve sportif işlere ağırlık veriyoruz. Yaz sporları kurslarımızda futbol, basketbol, yüzme ve atletizm gibi birçok alanda eğitimler yapılıyor. Bu çocukların malzemelerinin hepsi ücretsiz veriliyor." dedi.

Sekmen, Erzurum'daki insanların söz konusu kurslara önem vermesi gerektiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın 'halkımı rahat ettirin, ayrım yapmayın, onların dertlerini, sıkıntılarını dinleyin ve çözüm üretin' diye bize söylüyor. Belediye olarak 500 yerde yol, kanal ve kentsel dönüşüm gibi birçok alanda çalışma yapıyoruz. Merkezde de çok önemli yatırımlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sekmen ve beraberindekiler belediye bünyesinde kurulan 5 çadırda, erkek, kadın ve çocukların yaptığı birbirinden farklı sanatsal çalışmaları gezdi.

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Kaynak: AA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da ESMEK'in yıl sonu sergisi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da ESMEK'in yıl sonu sergisi yapıldı - Son Dakika
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