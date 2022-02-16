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Erzurum'da eşsiz sis manzaraları - Son Dakika

Erzurum'da eşsiz sis manzaraları

16.02.2022 20:15

Erzurum'da eşsiz sis manzaralarıERZURUM Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis eşsiz manzaralar oluşturdu.

Erzurum'da eşsiz sis manzaraları

ERZURUM Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis eşsiz manzaralar oluşturdu. Drone ile havadan görüntülenen kent kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Erzurum'da soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceleri gören Erzurum'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin üzerini kaplayan sis bulutu Fotoğrafçı Ahmet Polar tarafından görüntülendi.

Sisin anlık değişim ve hareketlerini time lapse tekniğiyle görüntüleyen Polat eşsiz manzaranın da tadını çıkarttı. Drone ile havadan da görüntülenen Erzurum'da sis oluşturduğu manzaralar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Erzurum'da eşsiz sis manzaraları
Erzurum'da eşsiz sis manzaraları
Erzurum'da eşsiz sis manzaraları

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Erzurum, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da eşsiz sis manzaraları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da eşsiz sis manzaraları - Son Dakika
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