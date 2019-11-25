Erzurum'da et üretim tesisleri denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca çeşitli illerde uygulanan "denetim seferberliği" kapsamında, Erzurum'daki et ve et ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösteren işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetleri, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekiplerin ürün bazlı gıda kontrolü ve denetimi yaptığı işletmelerde, incelemelerin ardından rapor tutulup numune alındı.

25-30 Kasım'da arasında gerçekleştirilen seferberlik kapsamında, süt ve süt ürünleri ile unlu mamuller üretim tesislerinin de denetimi yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, denetime ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 2019 başından bu yana yaklaşık 11 bin 500 işletmede denetim yapıldığını aktardı.

Denetimlerinin aralıksız devam edeceğini söyleyen Akar, "Denetimlerin ardından 307 üründen numune alınıp laboratuvara yollandı. Laboratuvar sonuçlarına göre 97 işletmemize ortalama 603 bin Türk lirası ceza uygulandı. Denetimlerdeki amacımız tüketicimizin daha sağlıklı ve güvenilir şekilde gıdaya ulaşmasıdır." dedi.

Akar, Erzurum'da yaklaşık 5 bin 187 üretim, toplu tüketim ve toplu satış işletmesinin olduğunu ve bu işletmelerin en az iki defa denetlendiğini aktardı.

Ürünün işletmeye gelmesinden satışına kadar denetime tabi tutulduğunu dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Denetim konusunda tüketicilerimizin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Ürünü aldıkları işletmenin hijyenli olup olmadığı, ürünlerin ambalajı ve son tüketim tarihi konularında tüketicilerimizin sorgulayıcı olmalarını istiyoruz. Tüketicilerimizin olumsuz durum ile karşılaştıklarında ise mutlaka yetkililere bilgi vermelerini istiyoruz. Tüketicimiz bu konuda kurumsal telefonların yanı sıra 'Alo 174 Gıda Hattı'na da ulaşsın ve şikayetlerini bildirsin."

Akar, denetimler kapsamında çocukların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmaları için okul kantinlerinin yoğun şekilde incelendiğini vurgulayarak, ilgili kurumlarla gıda güvenliği ve sağlığı konularında çocuklara bilgilendirme yapıldığını sözlerine ekledi.