Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Et Ürünleri Üretim Tesisleri denetlendi
Son Dakika Güncel Erzurum'da Et Ürünleri Üretim Tesisleri denetlendi - Son Dakika

Erzurum'da Et Ürünleri Üretim Tesisleri denetlendi

6 saat önce

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentte bulunan 4 kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin denetimi yapıldı.

Erzurum'da Et Ürünleri Üretim Tesisleri denetlendi, System.String[]

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentte bulunan 4 kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin denetimi yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 hafta boyunca yurt genelinde sürecek olan ürün bazlı gıda kontrolünün ilk gününde şehirlerde bulunan kırmızı et ve et ürünleri üretim tesisleri denetlendi. "Denetim Seferberliği" sloganı ile başlatılan denetleme sürecinde gıda güvenirliği sağlamak amacıyla bütün ülkede üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştiriliyor. Erzurum'da da 4 et üretim tesisi 4 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Denetime İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise bizzat katıldı.


Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Akar, gıda denetimlerinin yıl boyunca da devam ettiğini ifade ederek "Çalışmalarımızla Tarladan sofraya, çiftlikten çatala gıda güvenirliği" yaklaşımı kapsamında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu temel politikanın bir gereği olarak gıda üretim, dağıtım, satış işlemlerinin her aşamasında ve toplu tüketim işletmelerinde 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu kapsamında gerekli kontrol ve denetimler hızla devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz ve 20 İlçe Müdürlüğümüzde toplam 78 adet gıda denetçisi personelimizle 5 bin 187 üretim, satış ve toplu tüketim işletmesinde bugün itibari ile 11 bin 500 denetim gerçekleştirmiş. 307 adet numune alınmıştır. Bu denetimler ve numune sonuçları mevzuata uygun olmayan 97 işletmeye toplam 601 bin 396 lira idari para cezası uygulanmıştır. Yıl boyu yürüttüğümüz denetimlere ek olarak bu hafta 25-30 Kasım tarihleri arası Bakanlığımız Denetim Seferberliği konulu çalışma başlatmış ve gıda güvenirliği sağlamak amacıyla bütün ülkede üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimler gerçekleştirmekteyiz" dedi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetçileri yarın ise kentte yer alan Süt Ürünleri Entegre tesislerini denetleyecek. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek
Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:31:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Et Ürünleri Üretim Tesisleri denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]