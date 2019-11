Erzurum'da et ürünleri üretim tesisleri denetlendi

ERZURUM - Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentte bulunan 4 kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 hafta boyunca yurt genelinde sürecek olan ürün bazlı gıda kontrolünün ilk gününde şehirlerde bulunan kırmızı et ve et ürünleri üretim tesisleri denetlendi. "Denetim Seferberliği" sloganı ile başlatılan denetleme sürecinde gıda güvenirliği sağlamak amacıyla bütün ülkede üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştiriliyor. Erzurum'da da 4 et üretim tesisi 4 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Denetime İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise bizzat katıldı.

Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Akar, gıda denetimlerinin yıl boyunca da devam ettiğini ifade ederek " Çalışmalarımızla " Tarladan sofraya, çiftlikten çatala gıda güvenirliği" yaklaşımı kapsamında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu temel politikanın bir gereği olarak gıda üretim, dağıtım, satış işlemlerinin her aşamasında ve toplu tüketim işletmelerinde 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu kapsamında gerekli kontrol ve denetimler hızla devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz ve 20 İlçe Müdürlüğümüzde toplam 78 adet gıda denetçisi personelimizle 5 bin 187 üretim, satış ve toplu tüketim işletmesinde bugün itibari ile 11 bin 500 denetim gerçekleştirmiş. 307 adet numune alınmıştır. Bu denetimler ve numune sonuçları mevzuata uygun olmayan 97 işletmeye toplam 601 bin 396 lira idari para cezası uygulanmıştır. Yıl boyu yürüttüğümüz denetimlere ek olarak bu hafta 25-30 Kasım tarihleri arası Bakanlığımız Denetim Seferberliği konulu çalışma başlatmış ve gıda güvenirliği sağlamak amacıyla bütün ülkede üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimler gerçekleştirmekteyiz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetçileri yarın ise kentte yer alan Süt Ürünleri Entegre tesislerini denetleyecek.