Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi - Son Dakika
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Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi

09.03.2022 10:41

ERZURUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu, ulaşıma kapandı.

ERZURUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu, ulaşıma kapandı. Çat ilçesinin işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenleri de iptal edildi.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Erzurum'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde de etkisini artıran kar nedeniyle kent merkezi, beyaza büründü. Kalınlığı 5 santimetreye ulaşan karı temizlemek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken, ekipler de park ve bahçelerde çalışma yaptı.

Kar yağışı nedeniyle Çat ilçesinin işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü törenleri de iptal edildi. Törenler başka bir tarihe ertelenirken, Kaymakam Mustafa Karali ile Belediye Başkanı Melik Yaşar sadece Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ayrıca 82 köy yolunun da kar nedeniyle yeniden ulaşıma kapandığı, ekiplerin de harekete geçtiği bildirildi.

Erzurum'a 161 kilometre uzaklıkta 1327 rakımdaki Olur ilçesine bağlı Ormanağzı ve Taşlıköy mahallelerinde ise 'ilkbaharın müjdecisi' sayılan menekşe ile kardelenler açmaya başladı. Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Karadeniz iklimi özellikle taşıyan Erzurumun ilçesinde mor menekşeler çiçek açmış. Kızılcıklar, çiçek açmaya dönmüş durumda" dedi.


- Erzurum
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi
YORUMLAR
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da kar yağışı; köy yolları kapandı, törenler iptal edildi - Son Dakika


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