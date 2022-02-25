Erzurum'da etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte geceden itibaren etkisini göstere kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini artırarak tipiye dönüştü.

Yağıştan dolayı Palandöken Kayak Merkezi ve kentin tarihi mekanları tamamen karla kaplandı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Pasinler-Erzurum kara yolunda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Özellikle ağır tonajlı araçlar için ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, polis ve jandarma ekipleri kazalara karşı önlem aldı.

Aynı kara yolunun Nenehatun rampası mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda tır ve otomobil yolda kaldı.

Trafik ekiplerinin yolda gerekli tedbirleri almasının ardından bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda kalan sürücüler, Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar temizleme ve tuzlama çalışmasının ardından yoluna devam edebildi.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin şehirler arası yollardaki kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin ekipleri de cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.