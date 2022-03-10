Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü - Son Dakika
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Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

10.03.2022 22:14

Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yoğun kar yağışı sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam etti. İlçe Karayolları ekipleri E-80 ve D-100 yollarında sabaha kadar Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparken gündüzde yine yoğun mesailerine devam ettiler.

Yine Kar'ın tadını okula giden öğrenciler çıkararak okul bahçesinde birbirleriyle Kartopu oynadılar.

İlçeyi beyaza bürüyen kar yağışı yerini birbirinden güzel görüntülere bıraktı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

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Hisarcık, Erzurum, Aşkale, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü - Son Dakika


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