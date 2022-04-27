Erzurum'da etkili olan sağanak sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Erzurum'da etkili olan sağanak yüzünden sürücüler ile yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.

Kentte aniden bastıran sağanak ve bazı mazgalların tıkanması sebebiyle cadde ile sokaklar kısmen suyla kaplandı.

Yağışın oluşturduğu su birikintileri yüzünden bazı alt geçit ve caddelerde ulaşım kısa süreliğine aksadı.

Sürücüler ile yayalara zor anlar yaşatan yağış sırasında, tıkanan mazgallar belediye ekiplerince temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de su dolan yol ve alt geçitlerde çalışma başlatıp olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.