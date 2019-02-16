Erzurum'da Etkili Olan Sis Trafik Kazalarına Neden Oldu

Erzurum'da etkili olan sis trafik kazalarına neden olduERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi.

Erzurum'da etkili olan sis trafik kazalarına neden oldu



ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi. İlçe merkezi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tanker orta refüjdeki aydınlatma direklerine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında E-80 karayolu üzerinde Aşkale'nin girişinde meydana gelen trafik kazasında Erzurum'dan Erzincan istikametinde seyreden Nizam Yavuz idaresindeki 25 FF 320 plakalı tanker yoğun sisinde etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjlerde bulunan ağaçları ve aydınlatma direklerini de kırarak karşı şeride geçerek durabildi.

Kaza sırasında karşı şeritteki araçların kırmızı ışıkta beklemeleri olası bir facianın önüne geçti.

Sürücü Nizam Yavuz kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken tankerde büyük çapta hasar oluştu.

Olay yerine gelen Aras Elektrik yetkilileri aksilik yaşanmaması için elektrikleri hemen kesti. Aşkale Belediye'sine ait iş makinası yol güzergahında bulunan tankeri kaldırdı.

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