Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi. - Son Dakika

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Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi.
6 saat önce
Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi. Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası 112 ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. - ERZURUM
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