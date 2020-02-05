Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi. - Son Dakika

Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi.

6 saat önce

Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi.

Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi., System.String[]

Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi. Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası 112 ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. - ERZURUM

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
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