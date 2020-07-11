Erzurum'da etkisiz hale getirilen terörist, 500 bin TL'ye kadar ödülle aranıyormuş - Son Dakika

Erzurum'da etkisiz hale getirilen terörist, 500 bin TL'ye kadar ödülle aranıyormuş

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Erzurum'daki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin TL'ye kadar ödülle 'gri liste'de yer alan, 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Erzurum'daki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin TL'ye kadar ödülle 'gri liste'de yer alan, 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edilmiştir. Teröristle birlikte, 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da etkisiz hale getirilen terörist, 500 bin TL'ye kadar ödülle aranıyormuş - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 17:15 En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti 16:43 Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
17:15
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
16:43
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 18:13:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da etkisiz hale getirilen terörist, 500 bin TL'ye kadar ödülle aranıyormuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]