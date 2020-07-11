Erzurum'da etkisiz hale getirilen terörist, 500 bin TL'ye kadar ödülle aranıyormuş - Son Dakika

Erzurum'da etkisiz hale getirilen terörist, 500 bin TL'ye kadar ödülle aranıyormuş
Erzurum'da etkisiz hale getirilen terörist, 500 bin TL'ye kadar ödülle aranıyormuşANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Erzurum'daki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin TL'ye kadar ödülle 'gri liste'de yer alan, 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Erzurum'da etkisiz hale getirilen terörist, 500 bin TL'ye kadar ödülle aranıyormuş
ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Erzurum'daki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 500 bin TL'ye kadar ödülle 'gri liste'de yer alan, 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edilmiştir. Teröristle birlikte, 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:07 Kaynak: DHA
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