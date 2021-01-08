Erzurum'da evde çıkan yangında 91 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Yalnız yaşayan Binali Tören'in Yazalı Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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