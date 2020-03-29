Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karşılık buldu.

Erzurum'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçlardan yaptıkları anonslarla kent sakinlerine hem evde kalmaları hem de sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanları kontrol eden ekipler, ayrıca kapalı kalması gereken iş yerlerini, terminal, park ve bahçeler, piknik alanları ve tedbir kapsamında olan yerleri denetledi.

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi yerler, vatandaşların, evde kalınması yönündeki çağrıya uyması nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşadı.