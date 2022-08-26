İtfaiye ve AFAD ekipleri cenazeyi evden çıkarabilmek için seferber oldu - Son Dakika
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İtfaiye ve AFAD ekipleri cenazeyi evden çıkarabilmek için seferber oldu

26.08.2022 16:16
İtfaiye ve AFAD ekipleri cenazeyi evden çıkarabilmek için seferber oldu

Erzurum'da evinde ölü olarak bulunan bir kişinin cenazesini çıkarmak için itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Erzurum'da evinde ölü olarak bulunan bir kişinin cenazesini çıkarmak için itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yenişehir semti Gazino kavşağında bulunan bir apartmanda yalnız olarak yaşayan 63 yaşındaki Şakirt Kurt'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis, 112 ekipleri, Kurt'un cesediyle karşılaştı. 3-4 gün önce öldüğü belirlenen şahsın cesedinin çıkarılması için ekipler seferber oldu. İtfaiye ekipleri, AFAD ekipleri Kurt'un cesedini çıkarabilmek için uzun süre çaba harcadı. Evin camını söken ekipler bunu başaramayınca AFAD ekiplerinden destek istendi. Ekiplerin uzun süredir cenazenin çıkarılması için çalışmaları devam ediyor. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Yenişehir, Erzurum, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye ve AFAD ekipleri cenazeyi evden çıkarabilmek için seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtfaiye ve AFAD ekipleri cenazeyi evden çıkarabilmek için seferber oldu - Son Dakika
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