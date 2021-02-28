Erzurum'da evlenme ve boşanma sayıları düştü - Son Dakika

TÜİK 2020 Yılı Evlenme ve Boşanma istatistik sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da geçen yıl 4 bin 343 çift evlenirken, 530 ailede ayrılık yaşandı. İlde kaba evlenme hızı binde 5.71, kaba boşanma hızı ise binde 0.70 oldu.

Erzurum'da 2016 yılında 5 bin 467, 2017 yılında 5 bin 190, 2018 yılında 4 bin 893, 2019 yılında 4 bin 760 ve 2020 yılında ise 4 bin 343 çift evlilik yaptı. 2020 yılında kaydedilen evlilik sayısı 2016 yılına göre yüzde 20.5, 2017 yılına göre yüzde 16.31, 2018 yılına göre yüzde 11.24, 2019 yılına göre ise yüzde 8.76 oranında düştü.

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, 2020 yılında Erzurum'da 4 bin 343, KUDAKA istatistik Bölgesinde 5 bin 964, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 12 bin 348, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 34 bin 373 çift evlilik gerçekleştirdi. Erzurum'da kaydedilen evlilik sayısı bölge toplamında yüzde 12,63'lük oran gösterdi.

Her üç bölgede de Erzurum'da olduğu gibi evlilik sayısında düşüş görüldü. 2020 yılında bir önceki yıla göre evlilik sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 9.22, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 12.52, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 14.1 oranında geriledi.

Erzurum'da 2016 yılında 420, 2017 yılında 402, 2018 yılında 515, 2019 yılında 632, 2020 yılında da 530 çift boşandı. Dönemde KUDAKA istatistik Bölgesinde 788, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde bin 470, Doğu Anadolu Bölgesinde de 4 bin 421 boşanma yaşandı. Erzurum'daki boşanma sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 11.98 oldu.

TÜİK verilerine göre Erzurum'da kaba evlilik hızı 2016'da binde 7.17, 2017 yılında binde 6.82, 2018 yılında binde 6.40, 2019 yılında binde 6.22, 2020 yılında ise binde 5.71'e geriledi. Kayıtlara göre kaba boşanma hızı ise 2016'da binde 0,55, 2017 yılında binde 0,53, 2018 yılında binde 0,67, 2019 yılında binde 0,83, 2020 yılında ise binde 0,70 oldu.

Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2020

Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 487 bin 270 oldu .Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 bin 314 iken 2020 yılında yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5,84 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 156 bin 587 iken 2020 yılında yüzde 13,8 azalarak 135 bin 22 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2020 yılında binde 1,62 olarak gerçekleşti.

Ortalama İlk Evlenme Yaşı Yükseldi

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba Evlenme Hızı

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile Adıyaman oldu. Kaba evlenme hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,13 ile Şanlıurfa, binde 7,00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile Artvin izledi.

Evlenme Sayıları ve Salgının Etkisi

Aylara göre evlenme sayılarında pandemi dolayısıyla önemli farklılıklar görüldü. Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında önemli bir azalma görüldü. Evlenme sayısı 2019 yılı Nisan ayında 53 bin 155 iken pandeminin etkisiyle yüzde 68,7 azalarak 2020 yılının aynı ayında 16 bin 657 oldu. Evlenme sayısı Ramazan ayının büyük bir bölümüne denk gelen 2019 yılı Mayıs ayında 30 bin 376 iken yüzde 61,6 azalarak 2020 yılının aynı ayında hem pandemi hem de Ramazan ayının etkisiyle 11 bin 666 oldu.

Diğer taraftan evlenme sayısında 2020 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında bir önceki yıla göre artış görüldü. Evlenme sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 66 bin 932 iken yüzde 8,2 artarak 2020 yılının aynı ayında 72 bin 402 oldu. Evlenme sayısı 2019 yılı Ağustos ayında 66 bin 987 iken yüzde 15,1 artarak 2020 yılının aynı ayında 77 bin 86 oldu.

Yabancı Gelin Sayısı

Yabancı gelinlerin sayısı 18 bin 909, yabancı damatların sayısı ise 3 bin 828 oldu. Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı gelinlerin sayısı 2020 yılında 18 bin 909 olup toplam gelinlerin yüzde 3,9'unu oluştururken yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olup toplam damatların yüzde 0,8'ini oluşturdu.

Yabancı Damat Sayıları

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 27,6 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,6 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 14,8 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 10,5 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 9,4 ile Alman gelinler izledi.

İller Kaba Boşanma Hızları

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,25 ile Muş, binde 0,29 ile Şırnak izledi.

Boşanma Sayıları ve Salgının Etkisi

Aylara göre boşanma sayılarında pandemi dolayısıyla önemli farklılıklar görüldü. Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında pandemi dolayısıyla önemli bir azalma görüldü. Boşanma sayısı 2019 yılı Nisan ayında 14 bin 496 iken yüzde 96,1 azalarak 2020 yılının aynı ayında 562 olurken, 2019 yılı Mayıs ayında 14 bin 555 iken yüzde 96,2 azalarak 2020 yılının aynı ayında 548 oldu. Diğer taraftan boşanma sayısında 2020 yılının Temmuz ayında bir önceki yıla göre artış görüldü. Boşanma sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 13 bin 555 iken yüzde 69,9 artarak 2020 yılının aynı ayında 23 bin 25 oldu. Diğer taraftan, boşanma sayısının adli tatil nedeniyle 2019 ve 2020 yıllarının Ağustos aylarında azaldığı görüldü.

Boşanmaların yüzde 35,3'ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. Boşanmaların 2020 yılında yüzde 35,3'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Boşanmalar ve Ailelere Etkisi

Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 124 bin 742 çocuk etkilendi. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2020 yılında 135 bin 22 çift boşanırken 124 bin 742 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2020 yılında yüzde 75,8'i anneye, yüzde 24,2'si babaya verildi. Velayete verilen çocuklara 18 yaş altı çocuklar ile 18 yaş üstü engelli çocuklar dahildir. - ERZURUM