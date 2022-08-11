Baba ve 2 oğlu, evlerinin önünde otururken silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Baba ve 2 oğlu, evlerinin önünde otururken silahlı saldırıda yaralandı

11.08.2022 12:44

ERZURUM'da evlerinin önünde otururken husumetli oldukları Furkan T.'nin silahlı saldırısına uğrayan Abbas Z. ile oğulları Emrah ve Serkan Z. yaralandı.

ERZURUM'da evlerinin önünde otururken husumetli oldukları Furkan T.'nin silahlı saldırısına uğrayan Abbas Z. ile oğulları Emrah ve Serkan Z. yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen Furkan T., evlerinin önünde oturan Abbas Z. ile oğulları Emrah Z. ve Serkan Z.'ye tabancayla ateş açtı. Bacaklarından vurulan baba ve 2 oğlu, yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abbas Z. ile oğullarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olayın ardından kaçan Furkan T., polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ve 2 oğlu, evlerinin önünde otururken silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

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