Erzurum'da evrak çantalarının süngerine emdirilmiş 3 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da evrak çantalarının süngerine emdirilmiş 3 kilo eroin ele geçirildi

03.03.2022 11:36
Erzurum'da evrak çantalarının süngerine emdirilmiş 3 kilo eroin ele geçirildi

Erzurum'da yolcu otobüsünde yabancı uyruklu yolcuya ait evrak çantalarının süngerine emdirilmiş 3 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum'da yolcu otobüsünde yabancı uyruklu yolcuya ait evrak çantalarının süngerine emdirilmiş 3 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum- Erzincan kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik denetimlerine devam ediyor.

Polis ekipleri, durdurdukları Ağrı- İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünde, narkotik dedektör köpeği "Eris"in desteği ile arama yaptı.

Eris'in yolcu otobüsünün bagaj kısmına tepki vermesi üzerine buradaki 11 evrak çantası incelendi.

İncelemede, çantaların ön ve arka bölümlerinin içerisindeki 22 parça süngere emdirilmiş halde 3 kilo 50 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu Mohammadhadı R., savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Narkotik, Erzurum, Polis, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da evrak çantalarının süngerine emdirilmiş 3 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da evrak çantalarının süngerine emdirilmiş 3 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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