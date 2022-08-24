Annesiyle birlikte evde gördüğü adamı bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da F.Y isimli şahıs annesini başka bir şahısla evde görünce sinir krizi geçirdi. F.Y annesiyle gördüğü adamı bıçaklayarak öldürürken annesini ise bıçakla yaraladı.

Erzurum'da F,Y isimli bir şahıs Palandöken TOKİ konutlarında bulunan evlerinde iddiaya göre annesi H.A ile O.T yi birlikte gördü. Daha sonra sinir krizi geçiren F.Y eline aldığı bıçakla O.T isimli şahsı bıçaklayarak öldürdü. Annesi H.A ise iddiaya göre kendisini banyoya kilitleyerek yaralı bir şekilde kurtuldu. Polis ekipleri tarafından göz altına alınan F.Y nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM