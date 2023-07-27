Erzurum'da faytoncular yol kapattı, ortalık bir anda savaş alanına döndü - Son Dakika
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Erzurum'da faytoncular yol kapattı, ortalık bir anda savaş alanına döndü

27.07.2023 23:01

Erzurum'da vatandaşların şikayeti üzerine uyarılan faytoncular akşam saatlerinde eylem yaptı. Şehrin en işlek caddesinde faytonları, atları, araçları ve aileleri ile yolu kapatan faytoncular ile polis arasında arbede yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar kameraya anbean yansıdı.

Erzurum'da vatandaşların şikayeti üzerine uyarılan faytoncular akşam saatlerinde eylem yaptı. Şehrin en işlek caddesinde faytonları, atları, araçları ve aileleri ile yolu kapatan faytoncular ile polis arasında arbede yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar kameraya anbean yansıdı.

FAYTONCULARDAN İTİRAZ

Nostaljik turları ve şehrin en işlek caddelerinde gezi yaptıran faytoncular akşam saatlerinde Erzurum'u birbirine kattı. Trafiği tehlikeye soktukları, gürültü kirliliğine sebep oldukları nedeniyle vatandaşların şikayeti üzerine Emniyet güçleri tarafından gündüz uyarılan faytoncular duruma itiraz etti.

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

Akşam saatlerinde şehrin en işlek caddesinde faytonları, atları, araçları ve aileleri ile yolu kapatan faytoncular; Vali, Belediye Başkanı ve yetkililer ile görüşmek istedi. Amaçlarına ulaşmayan faytoncuları polis uyarmasına rağmen eylemleri devam etti.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Bu arada bazı fayton sahipleri üzerlerine benzin döküp kendilerini yakmak istedi, bazıları da kendilerini bıçakla yaralamak istedi. Aileleriyle birlikte Cumhuriyet Caddesi'ni kapatan ve polise mukavemet eden şahıslara emniyet güçleri müdahalede bulundu.

Kaynak: İHA
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Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da faytoncular yol kapattı, ortalık bir anda savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da faytoncular yol kapattı, ortalık bir anda savaş alanına döndü - Son Dakika
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