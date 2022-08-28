Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Minibüs devrildi, otoyolda can pazarı yaşandı
ERZURUM - Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karayazı Göksu yolu üzerinde 25 AAP 075 plakalı Ford Transit marka minibüsün yan yatması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı.
Kazanın ardından İtfaiye, sağlık, jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar Karayazı Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada Yaşar Balcı hayatını kaybederken Adem Kipik, Bora Akın, Mevlüt Koca, Yücel Arslan, Yağmur Akın, Abdullah Kuş, Aytekin Arslan ve Emre Karaca yaralandı.
Kaza sonrası otoyolda can pazarı yaşandı.
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