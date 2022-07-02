Erzurum'da feci kaza: 9 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da feci kaza: 9 yaralı

02.07.2022 23:05
Erzurum'da feci kaza: 9 yaralı

Erzurum'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Erzurum'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum- Çat karayolu üniversite kavşağında gerçekleşen kazada Bahri Ö. kontrolündeki 61 EF 710 plakalı otomobil önünde seyreden aracın aniden dönmesi üzerine direksiyonu kırması sonucu refüjden karşı şeride geçerek Cihat K. yönetimindeki 25 ABK 244 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekiplerinde Şehir hastanesi ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol kısa süreli olarak trafiğe kapandı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da feci kaza: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da feci kaza: 9 yaralı - Son Dakika
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