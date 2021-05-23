Erzurum'da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak öldü - Son Dakika

Erzurum'da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak öldü

23.05.2021 09:00

Erzurum'da bir çiftçi, park halindeki kamyonetinin birden hareket etmesi üzerine onu durdurmak isterken aracın üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Erzurum'da bir çiftçi, park halindeki kamyonetinin birden hareket etmesi üzerine onu durdurmak isterken aracın üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tekman ilçesinin Kalaycı Mahallesi'nde yaşayan Sedat Çelik isimli çiftçi hayvanlarını taşıdığı kamyonetle Karapınar Mahallesi'ne küçükbaş hayvan nakli yaptı. Çelik ardından park halindeki aracının geri geri gittiğini fark etmesi üzerine koşarak aracın direksiyonuna geçmeye çalıştı. O sırada kamyonet, sol arka tekerleğinin taşın üzerine çıkmasıyla birlikte sağ tarafında bulunan Çelik'in üzerine devrildi.

Durumu gören köy halkı traktörlerle ters dönen kamyoneti düz çevirerek altında kalan Çelik'i kurtardı. Çelik ardından ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Tekman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sedat Çelik hayatını kaybetti.

Erzurum'da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak öldü
Erzurum'da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak öldü
Erzurum'da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak öldü
Erzurum'da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak öldü
Erzurum'da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak öldü

Erzurum, Tekman, Çiftçi, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak öldü - Son Dakika


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