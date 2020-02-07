Erzurum'da feci yangın: 10 ev 6 ahır kül oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da feci yangın: 10 ev 6 ahır kül oldu - Son Dakika

Erzurum'da feci yangın: 10 ev 6 ahır kül oldu

12 dakika önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 ev, 6 ahır kül oldu.

Erzurum'da feci yangın: 10 ev 6 ahır kül oldu, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 ev, 6 ahır kül oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken şiddetli fırtına nedeniyle önüne geçilemeyen yangın sebebiyle köy yetkililer tarafından tahliye ediliyor.


Edinilen bilgilere göre, Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangından 10 ev ve 6 ahır kül olurken şiddetli fırtına yüzünden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor. Yetkililer ise köydeki vatandaşları ve ahırlarda yer alan hayvanları tahliye ediyor. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
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