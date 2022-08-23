Annesiyle sevgilisini görünce kriz geçirdi! Bıçakla bir kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Annesiyle sevgilisini görünce kriz geçirdi! Bıçakla bir kişiyi öldürdü

23.08.2022 14:52

Erzurum'da 41 yaşındaki annesi Handan A. ile 34 yaşındaki erkek arkadaşı Orhan Taşyürek'i evde birlikte otururken gören Ferit Y., çıkan tartışmada annesini bıçakla yaralarken annesinin sevgilisini ise öldürdü.

Palandöken ilçesi TOKİ Konutları'nda dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olaya göre bir süre önce eşinden ayrılan Handan A. 10'uncu kattaki evinde erkek arkadaşı Orhan Taşyürek ile otururken oğlu Ferit Y. geldi. Anahtarıyla kapıyı açıp içeri giren Ferit Y., Taşyürek ile karşılaşınca tartışma çıktı.

ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Ferit Y., eline geçirdiği bıçakla Orhan Taşyürek'e saldırdı. Bıçak darbelerine maruz kalan Taşyürek yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken, Handan A. araya girmeye çalıştı. Ancak bu sırada Handan A. de hafif yaralandı. Handan A., kendini evin banyosuna kilitledi. Ferit Y., altıncı kata geldiğinde yere düşen Orhan Taşyürek'i takip edip burada da bıçakladı.

VÜCUDUNA ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ilk ulaşan bölgedeki devriye ekibi, kaçmaya çalışan Ferit Y.'yi suç aleti bıçakla yakaladı. Ekipler daha sonra eve girip, Handan A.'yı kendini kilitlediği banyodan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Taşyürek'in hayatını kaybettiği saptandı.

YARALI ANNE TABURCU EDİLDİ

Orhan Taşyürek'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Hafif yaralanan Handan A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyette sorgusu süren cinayet şüphelisi Ferit Y.'nin bir sosyal medya uygulamasında 165 bin takipçisi olduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesiyle sevgilisini görünce kriz geçirdi! Bıçakla bir kişiyi öldürdü - Son Dakika

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