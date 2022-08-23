EVDE KARŞILAŞTIĞI ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Ünlü sanatçı İlyas Salman'ın ölen Civan Canova için yaptığı paylaşım kriz yarattı

ERZURUM'da Ferit Y. (24), evde annesi Handan A. (41) ile birlikte otururken karşılaştığı Orhan Taşyürek'i (34) bıçaklayarak öldürdü. Hafif yaralanan ve kendini banyoya kilitleyen Handan A.'yı polisler kurtardı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Palandöken ilçesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan Handan A. 10'uncu kattaki evinde erkek arkadaşı Orhan Taşyürek ile otururken oğlu Ferit Y. geldi. Anahtarıyla kapıyı açıp içeri giren Ferit Y., Taşyürek ile karşılaşınca tartışma çıktı. Ferit Y., eline geçirdiği bıçakla Orhan Taşyürek'e saldırdı. Bıçak darbelerine maruz kalan Taşyürek yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken, Handan A. araya girmeye çalıştı. Ancak bu sırada Handan A. de hafif yaralandı. Handan A., kendini evin banyosuna kilitledi. Ferit Y., altıncı kata geldiğinde yere düşen Orhan Taşyürek'i takip edip burada da bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ilk ulaşan bölgedeki devriye ekibi, kaçmaya çalışan Ferit Y.'yi suç aleti bıçakla yakaladı. Ekipler daha sonra eve girip, Handan A.'yı kendini kilitlediği banyodan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Taşyürek'in hayatını kaybettiği saptandı. Orhan Taşyürek'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Hafif yaralanan Handan A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyette sorgusu süren cinayet şüphelisi Ferit Y.'nin bir sosyal medya uygulamasında 165 bin takipçisi olduğu belirtildi. (DHA)