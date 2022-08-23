EVDE KARŞILAŞTIĞI ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

EVDE KARŞILAŞTIĞI ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

23.08.2022 17:28

ERZURUM'da Ferit Y. (24), evde annesi Handan A. (41) ile birlikte otururken karşılaştığı Orhan Taşyürek'i (34) bıçaklayarak öldürdü.

ERZURUM'da Ferit Y. (24), evde annesi Handan A. (41) ile birlikte otururken karşılaştığı Orhan Taşyürek'i (34) bıçaklayarak öldürdü. Hafif yaralanan ve kendini banyoya kilitleyen Handan A.'yı polisler kurtardı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Palandöken ilçesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan Handan A. 10'uncu kattaki evinde erkek arkadaşı Orhan Taşyürek ile otururken oğlu Ferit Y. geldi. Anahtarıyla kapıyı açıp içeri giren Ferit Y., Taşyürek ile karşılaşınca tartışma çıktı. Ferit Y., eline geçirdiği bıçakla Orhan Taşyürek'e saldırdı. Bıçak darbelerine maruz kalan Taşyürek yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken, Handan A. araya girmeye çalıştı. Ancak bu sırada Handan A. de hafif yaralandı. Handan A., kendini evin banyosuna kilitledi. Ferit Y., altıncı kata geldiğinde yere düşen Orhan Taşyürek'i takip edip burada da bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ilk ulaşan bölgedeki devriye ekibi, kaçmaya çalışan Ferit Y.'yi suç aleti bıçakla yakaladı. Ekipler daha sonra eve girip, Handan A.'yı kendini kilitlediği banyodan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Taşyürek'in hayatını kaybettiği saptandı. Orhan Taşyürek'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Hafif yaralanan Handan A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyette sorgusu süren cinayet şüphelisi Ferit Y.'nin bir sosyal medya uygulamasında 165 bin takipçisi olduğu belirtildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'i küplere bindirecek Kırım mesajı: Ukrayna'ya iade edilmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'i küplere bindirecek Kırım mesajı: Ukrayna'ya iade edilmeli
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVDE KARŞILAŞTIĞI ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:39:10. #1.13#
SON DAKİKA: EVDE KARŞILAŞTIĞI ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement