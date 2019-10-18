Son Dakika Haberleri: Erzurum'da FETÖ'nün kadın yapılanmasında gözaltına alınanlar adliyede
Son Dakika Güncel Erzurum'da FETÖ'nün kadın yapılanmasında gözaltına alınanlar adliyede

Erzurum'da FETÖ'nün kadın yapılanmasında gözaltına alınanlar adliyede

2 saat önce

ERZURUM'da, FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Esra Ö.'nün de aralarında bulunduğu 9'u kadın, 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da FETÖ'nün kadın yapılanmasında gözaltına alınanlar adliyede, System.String[]

ERZURUM'da, FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Esra Ö.'nün de aralarında bulunduğu 9'u kadın, 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere 15 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu Esra Ö. ve eşi Osman Ö. ile 8 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programlarının yüklü olduğu bir telefon ile örgütsel doküman ve bir miktar para ele geçildi.

Şüphelilerin, hücre evlerindeki kişilerin yanı sıra cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yardımda bulunduğu, toplantılar düzenleyerek güncel yapılanmayı ayakta tutmaya çalıştığı belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişleri sırasında bazı şüphelilerin, kameraları görünce güldüğü görüldü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık
Erdoğan'dan Trump'ın mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek İzmir şehit olan eşini asker selamıyla uğurladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 17:02:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da FETÖ'nün kadın yapılanmasında gözaltına alınanlar adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]