Erzurum'da FETÖ operasyonu: 17 polis memuru gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da FETÖ operasyonu: 17 polis memuru gözaltına alındı - Son Dakika

Erzurum'da FETÖ operasyonu: 17 polis memuru gözaltına alındı

7 saat önce

2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünce yapılan usulsüzlüklerle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 17 polis memuru gözaltına alındı.

Erzurum'da FETÖ operasyonu: 17 polis memuru gözaltına alındı, System.String[]

2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünce yapılan usulsüzlüklerle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 17 polis memuru gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından; 2009 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünce yapılan usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 17 polis memuru gözaltına alındı.

Şüpheli 17 kişi bugün Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor Örgüt üyeliğinden yargılanan Kavurmacı ailesi son savunmalarını yapıyor İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:13:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da FETÖ operasyonu: 17 polis memuru gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]