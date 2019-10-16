Son Dakika Haberleri: Erzurum'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Erzurum'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

15 dakika önce

Erzurum'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir akrabasının da aralarında olduğu 10 şüpheli yakalandı.

Erzurum'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı, System.String[]

Erzurum'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir akrabasının da aralarında olduğu 10 şüpheli yakalandı.


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu E.Ö. isimli kadın ve eşi O.Ö. ile 8 kadın şüpheli gözaltına alındı.


Adreslerindeki aramada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programlarının yüklü olduğu bir telefon ile örgütsel doküman ve bir miktar para ele geçirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Şüpheli O.Ö'nün, öğretmen olarak görev yaptığı sırada KHK ile görevinden ihraç edildiği, bunun yanında Erzurum ve Hatay'da, terör örgütü adına sözde imamlık yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kararının bulunduğu öğrenildi. - ERZURUM

Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:06 Kaynak: İHA
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