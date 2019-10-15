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Erzurum'da FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına operasyon

1 saat önce

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir akrabasının da aralarında bulunduğu 10 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına operasyon, System.String[]

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir akrabasının da aralarında bulunduğu 10 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu E.Ö. isimli kadın ve eşi O.Ö. ile 8 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerindeki aramada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programlarının yüklü olduğu bir telefon ile örgütsel doküman ve bir miktar para ele geçirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüpheli O.Ö'nün, öğretmen olarak görev yaptığı sırada KHK ile görevinden ihraç edildiği, bunun yanında Erzurum ve Hatay'da, terör örgütü adına sözde imamlık yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kararının bulunduğu kaydedildi.

Zanlıların, hücre evlerindeki kişilerin yanı sıra cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yardımda bulunduğu, toplantılar düzenleyerek güncel yapılanmayı ayakta tutmaya çalıştığı belirtildi.

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:37 Kaynak: AA
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