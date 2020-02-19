Erzurum'da FETÖ/PYD operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da FETÖ/PYD operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Erzurum'da FETÖ/PYD operasyonu: 5 gözaltı

7 saat önce

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında arama kaydı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da FETÖ/PYD operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında arama kaydı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzurum MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışmasıyla FETÖ/PYD Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında arama kaydı bulunan Y.T., A.Ş., B.Ç., E.Ç. ve N.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erdoğan: FETÖ elebaşının anlaşamadığı tek isim merhum Erbakan Hocamızdır
Darbe girişiminde kendisine kaçmayı tavsiye edenlere Erdoğan: Bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 02:31:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da FETÖ/PYD operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]