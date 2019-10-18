Erzurum'da FETÖPDY'nin kadın yapılanmasında gözaltına alınanlar adliyede

Erzurum'da, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Esra Ö.'nün de bulunduğu 10 zanlı adliyeye çıkarıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere 15 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu Esra Ö. ve eşi Osman Ö. ile 8 kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programlarının yüklü olduğu bir telefon ile örgütsel doküman ve bir miktar para ele geçildi. Zanlıların, hücre evlerindeki kişlerin yanı sıra cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yardımda bulunduğu, toplantılar düzenleyerek güncel yapılanmayı ayakta tutmaya çalıştığı belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün adliyeye çıkarıldı. Adliyeye getirilirken bazı şüphelilerin, kameraları görünce güldüğü gözlendi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.