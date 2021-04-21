FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika

FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI

21.04.2021 09:10

ERZURUM'da etkili olan ve hızı saatte 70 kilometreye varan fırtına nedeniyle iki katlı bir binanın çatısı uçtu.

ERZURUM'da etkili olan ve hızı saatte 70 kilometreye varan fırtına nedeniyle iki katlı bir binanın çatısı uçtu. Caddenin ortasına düşen çatı, yolu trafiğe kapattı. Çatının düştüğü anda yoldan yaya veya aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Kent merkezinde, dün öğlen saatlerinde başlayan ve gece yarısından itibaren etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınada, merkez Yakutiye ilçesinin Dolambaç sokaktaki iki katlı eski bir yapının çatısı binadan ayrılıp, caddeye düştü. Sabaha kadar süren fırtına nedeniyle özellikle evleri eski olan vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Bu sabah saat 05.00 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandıklarını söyleyen Hanım Yeşilyurt, Evde kardeşlerimle birlikte yaşıyoruz. Gün yeni aydınlanıyordu. Büyük bir gürültü koptu. Ben evin üzerimize yıkıldığını sandım. Koşup kapıya çıktığımda çatının düştüğünü gördüm diye konuştu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis, zabıta ve itfaiye ekipleri çevre güvenliğini aldı. Yolun geliş istikametine güvenlik şeridi çeken ekipler, yolu trafiğe kapattı. Yetkiler, çatının düştüğü sırada yoldan yaya veya aracın geçmemesinin olası bir faciayı önlediğini söyledi. İki katlı evin uçan çatısı binanın önündeki ağacı kırıp, elektrik direğini eğdi. Çatı belediye ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yetkilileri, dün yapılan yazılı açıklamada, 21 Nisan Çarşamba günü özellikle sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ile Erzincan'ın doğusunda güney lodos ve güneybatıdan kuvvetli ve yer yer hızı 50 ile 70 kilometreye varan fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini, kuvvetli rüzgar ve fırtına çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiğini bildirdi. Yetkililer ayrıca meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşıda dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI
FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI
FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI
FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI
FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI
FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI
FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI
FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI
FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI
FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI
FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI

Meteoroloji, Yakutiye, Erzurum, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FIRTINA BİNANIN ÇATISINI UÇURDU; YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika


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