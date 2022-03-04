Erzurum'da fırtınada çatısı uçan okulda eğitime ara verildi - Son Dakika
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Erzurum'da fırtınada çatısı uçan okulda eğitime ara verildi

04.03.2022 10:28
Erzurum'da fırtınada çatısı uçan okulda eğitime ara verildi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde fırtına nedeniyle çatısı uçan ilkokulda eğitime bugün ara verildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde fırtına nedeniyle çatısı uçan ilkokulda eğitime bugün ara verildi.

Kentte dün başlayıp gece saatlerine kadar etkili olan fırtınada, Kayakyolu İlköğretim Okulunun çatısının büyük bölümü yerinden koptu.

Çatıdaki ahşap parçaları ile saclar, okulun giriş yapısının olduğu bahçeye düştü.

Öğrencilerin okulda bulunmadığı sırada yaşanan olayda, yaralanan olmadı.

Olay sebebiyle okuldaki eğitime bugün ara verildi.

Erzurum'da fırtınada çatısı uçan okulda eğitime ara verildi
Erzurum'da fırtınada çatısı uçan okulda eğitime ara verildi
Erzurum'da fırtınada çatısı uçan okulda eğitime ara verildi

YORUMLAR
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Fırtına, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da fırtınada çatısı uçan okulda eğitime ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da fırtınada çatısı uçan okulda eğitime ara verildi - Son Dakika
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