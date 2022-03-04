Erzurum'da fırtınada çatısı uçan okulda eğitime ara verildi - Son Dakika

Erzurum'un Palandöken ilçesinde fırtına nedeniyle çatısı uçan ilkokulda eğitime bugün ara verildi.
Kentte dün başlayıp gece saatlerine kadar etkili olan fırtınada, Kayakyolu İlköğretim Okulunun çatısının büyük bölümü yerinden koptu.
Çatıdaki ahşap parçaları ile saclar, okulun giriş yapısının olduğu bahçeye düştü.
Öğrencilerin okulda bulunmadığı sırada yaşanan olayda, yaralanan olmadı.
Olay sebebiyle okuldaki eğitime bugün ara verildi.
Kaynak: AA
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