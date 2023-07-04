Erzurum'da Forklift Kazası: 14 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da Forklift Kazası: 14 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

04.07.2023 14:36

Erzurum'da babasının kullandığı forkliftteki devrilmek üzere olan laminantları tutmaya çalışan 14 yaşındaki Ahmet Ataş, paletlerin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede genç çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

ERZURUM'da, babası Aleaddin Ataş'ın (51) kullandığı forkliftteki devrilmek üzere olan laminantları tutmak isteyen Ahmet Ataş (14), paletlerin altında kalıp hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Yakutiye ilçesi Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Aleaddin Ataş, forkliftle laminant yüklü paletleri kamyona taşırken, iş makinesinin yanında giden Ahmet Ataş, paletlerin devrildiğini görüp tutmak için hamle yaptı. Ahmet Ataş, dökülen paletlerin altında kaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayı görenler, Ahmet'i çıkarmak için yardıma gidip laminant paletlerini tek tek kaldırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin muayenesinde Ahmet Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili incelemenin ardından Ahmet Ataş'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları, Ataş için gözyaşı döktü.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Ahmet Ataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Forklift Kazası: 14 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Elon Musk'tan kafes dövüşüne çıkacağı Mark Zuckerberg'e gözdağı! Ünlü güreşçiyle antrenman yapıyor
15:02 Elon Musk'tan kafes dövüşünde karşılaşacağı Mark Zuckerberg'e gözdağı! Ünlü güreşçiyle antrenman yapıyor
15:04 Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses ile arasında duygusal bir yakınlık olmadığını söyledi
15:04 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne devam ediyor
15:00 Programında ünlendiği İbrahim Tatlıses ile birlikte oldu mu? Oryantal Didem yıllar sonra konuştu: Hayır, olmadık
15:00 Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek paylaşım: 'Kemal Bey bırakmak için daha kaç seçim kaybedecek?' diye soruyorlar
14:45 Karısını başka bir erkekle basan adam öfkeden deliye döndü! Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı
14:41 Karısını başka bir erkekle basan adam öfkeden deliye döndü! Beyzbol sopasıyla saldırdı
14:41 Beyaz Saray'da kokain ele geçirildi! İçeri nasıl girdiği araştırılıyor
14:38 Beyaz Saray'da uyuşturucu madde bulundu! İçeri nasıl girdiği araştırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 15:44:22. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Forklift Kazası: 14 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement