Duydukları gürültü sonrası evlerinden çıkan mahalle sakinlerinden Atilla Atmaca, AA muhabirine, "Park halindeki kamyonun frenlerinin boşalması neticesinde birçok araç kullanılamaz hale geldi. Biz de sese indik. İyi ki apartmana çarpmamış. Çoluk çocuğa da çarpabilirdi. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

Kaynak: AA

Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da freni boşalan kamyon 6 araca çarptı - Son Dakika

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