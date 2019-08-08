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Erzurum'da fuhuş çetesi çökertildi

35 dakika önce

Erzurum'da fuhuş çetesi çökertildiERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş çetesini çökertti.

Erzurum'da fuhuş çetesi çökertildi
ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş çetesini çökertti.
Erzurum'da polisin uzun bir süredir takip edilen Hanım Ağa lakaplı E.A. isimli bayanın yaptığı fuhuş çetesi başarılı bir operasyon ile çökertildi.
Çeteyi takip eden polis çetenin örgütlü bir şekilde farklı adreslerde kiralanan evlerde fuhuş yaptırdığını, evleri haftalık olarak değiştirdiklerini, yerli ve yabancı uyruklu şahısları getirerek fuhuş yaptırdıklarını tespit etti. Çete lideri polisin yaptığı başarılı operasyon ile yabancı uyruklu bayan ve eve fuhuş için gelen şahıslarla birlikte suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapılarak arama gerçekleştirildi.
Örgüt kurarak fuhuşa yer temini ve aracılık eden E.A., A.A, M.Ş., Y.K., A.S.S., E.A., Ş.K. ve F.Ç. olmak üzere 2'si bayan 8 şahıs, fuhuş yaptıran B.D., G.R., isimli 2 bayan şahıs ve fuhuş yapmak için evde bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda belge ve fuhuşta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu bayanlar gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Ayrıca fuhuş yaptığı tespit edilen erkeklere ve yakalanan 4 bayan şahsa Fuhuşla Mücadele tüzüğünün ilgili maddelerine istinaden para cezası kesildi.
Ahlak Büro Amirliği, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:11 Kaynak: İHA
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