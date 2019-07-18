Erzurum'da fuhuş operasyonu
2 saat önce
Erzurum Emniyet müdürlüğü Asayiş şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya aracılığıyla yayın yaparak fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlendi.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:32 Kaynak: İHA
Emniyet müdürlüğü Asayiş şube Ahlak Büro Amirliği
ekiplerince sosyal medya aracılığıyla yayın yaparak fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan suçüstü operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen H.K. ve F.S. isimli bayanlarla Fuhuşa aracılık ve yer temininde bulunan S.Z yakalandı.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - ERZURUM
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