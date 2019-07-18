Son Dakika Haberleri: Erzurum'da fuhuş operasyonu
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Erzurum'da fuhuş operasyonu

2 saat önce

Erzurum Emniyet müdürlüğü Asayiş şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya aracılığıyla yayın yaparak fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum'da fuhuş operasyonu, System.String[]
Erzurum Emniyet müdürlüğü Asayiş şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya aracılığıyla yayın yaparak fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan suçüstü operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen H.K. ve F.S. isimli bayanlarla Fuhuşa aracılık ve yer temininde bulunan S.Z yakalandı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - ERZURUM
Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:32 Kaynak: İHA
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