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Erzurum'da Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy galibiyetini coşkuyla kutladı
6 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Erzurum'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Erzurum'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de 21 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Tezahüratlarla Cumhuriyet Caddesinden Havuzbaşı Kent meydanına kadar yürüyen taraftalar kutlamaların ardından dağıldı. - ERZURUM
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